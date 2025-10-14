Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Белгородской области было нейтрализовано 17 беспилотников, в Воронежской – 12. По три БПЛА российские военные ликвидировали в Нижегородской области и над Черным морем, по два – в Тамбовском регионе и в Крыму. Одна воздушная цель была поражена в Курской области.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта в Нижнем Новгороде («Стригино»). Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил в 06:01 мск.