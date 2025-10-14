Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами России

В Белгородской области было нейтрализовано 17 беспилотников, в Воронежской – 12. По три БПЛА российские военные ликвидировали в Нижегородской области и над Черным морем, по два – в Тамбовском регионе и в Крыму. Одна воздушная цель была поражена в Курской области.