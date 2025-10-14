Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В Белгородской области было нейтрализовано 17 беспилотников, в Воронежской – 12. По три БПЛА российские военные ликвидировали в Нижегородской области и над Черным морем, по два – в Тамбовском регионе и в Крыму. Одна воздушная цель была поражена в Курской области.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта в Нижнем Новгороде («Стригино»). Об отмене меры пресс-секретарь агентства Артем Кореняко сообщил в 06:01 мск.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте