Камерунский оппозиционер объявил о победе на президентских выборах
Кандидат от оппозиции в Камеруне 76-летний Исса Чирома заявил о своей победе на президентских выборах 12 октября и призвал действующего президента, 92-летнего Поля Бийя, признать поражение. Об этом объявил Чирома в видеообращении.
«Наша победа очевидна. Народ сделал свой выбор. И этот выбор нужно уважать», – заявил он в своей речи, опубликованной на странице в Facebook
Чирома отметил, что режим Бийя теперь находится перед выбором: либо он примет правду выборов, либо «решит ввергнуть страну в хаос, который оставит неизгладимый шрам в сердце нашей нации».
Бийя находится у власти в Камеруне 43 года. На выборах этого года он баллотировался на восьмой срок. Чирома до недавнего времени был официальным представителем правительства и министром занятости.
В начале 2025 г. Чирома ушел в отставку и начал президентскую кампанию. Его кандидатура получила поддержку со стороны коалиции оппозиционных партий и общественных организацией, указывает Reuters.