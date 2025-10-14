Кремль: разговор Путина с Эрдоганом пока не планируется
В Кремле пока «не было наметок» насчет разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока не было. Но вы знаете, что Путин с Эрдоганом могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора», – ответил он на вопрос о такой возможности.
Американский президент Дональд Трамп заявил 13 октября, что Эрдоган может помочь в завершении конфликта между Россией и Украиной.
«Эрдоган может», – сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по пути в Белый дом из Египта, где было подписано соглашение о прекращении огня в Газе. «Его уважают в России. Насчет Украины я вам ничего не могу сказать, но его уважает Путин», – добавил он (цитата по Anadolu Agency).
Анкара ранее призывала Киев и Москву прекратить боевые действия путем переговоров. При этом Турция готова к любым инициативам, включая посредничество, чтобы заложить основу для мира.