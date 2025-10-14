Газета
Главная / Политика /

В сети появились номера телефонов австралийских политиков

Ведомости

Номера мобильных телефонов премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и лидера Либеральной партии страны Сузан Ли и «других известных австралийцев» оказались опубликованы на бесплатном американском веб-сайте. Об этом пишет ABC News.

Отмечается, что неизвестно, когда данные были опубликованы впервые. Ли узнала об инциденте от представителей прессы, а команда Альбанезе была проинформирована об этом еще в сентябре.

На сайте говорится, что он использует искусственный интеллект для сканирования социальных сетей, порталов по трудоустройству и других сайтов с целью сбора контактных данных, которые компании и специалисты могут использовать в своих интересах.

Федеральная полиция Австралии официально требует убрать номер премьер-министра из списка. Власти проводят расследование в отношении веб-сайта.

