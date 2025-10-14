Путин обсудил с Потаниным развитие Норильска и экологию
В Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с главой «Норникеля» Владимиром Потаниным. Глава компании отметил, что, несмотря на сложные условия работы, «Норникель» сохраняет мировое лидерство по производству никеля и платиноидов, сообщается на сайте Кремля.
Потанин сообщил, что за последние пять лет предприятие стабильно производит все основные металлы, одновременно выполняя социальные обязательства и повышая зарплаты работникам. Особое внимание уделяется жилищному строительству в Норильске, где более 2000 семей улучшили свои жилищные условия.
По его словам, в экологической сфере достигнуто значительное сокращение вредных выбросов в атмосферу. Как подчеркнул Потанин, в 2024 г. выбросы уменьшились на 20%, а к концу 2025 г. компания планирует удвоить объемы утилизации диоксида серы.
На встрече обсуждались вопросы санкционного давления, поскольку основная продукция компании реализуется на внешнем рынке. Потанин выразил благодарность за поддержку в двусторонних политических контактах.
Президент поинтересовался внедрением новых технологий для улучшения экологической ситуации. Потанин подробно рассказал о созданных в компании системах на основе отечественных решений, включая цифровые двойники и искусственный интеллект для моделирования выбросов.
Социальная программа компании в Норильске, по его словам, составляет 80 млрд руб. в рамках соглашения с правительством региона и городом. Еще 100 млрд руб. направляются на другие программы города, которые не вошли в это соглашение, например, на развитие городской инфраструктуры и жилищное строительство.