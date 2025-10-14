МИД: Россия считает смену власти в Перу внутренним делом страны

В ведомстве отметили, что Перу является одним из давних партнеров РФ в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в сообщении МИДа указано, что Москва выступает за свободный от внешнего влияния характер двусторонних связей, в основе которых – равноправие и суверенитет.