МИД: Россия считает смену власти в Перу внутренним делом страны
Российская сторона рассматривает смену власти в Перу как внутреннее дело страны и желает успехов новому руководству в решении неотложных задач, стоящих перед республикой. Об этом сообщил МИД РФ.
В ведомстве отметили, что Перу является одним из давних партнеров РФ в Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в сообщении МИДа указано, что Москва выступает за свободный от внешнего влияния характер двусторонних связей, в основе которых – равноправие и суверенитет.
10 октября конгресс Перу единогласно проголосовал за импичмент президента Дины Болуарте из-за обострившейся ситуации с безопасностью, вызванной всплеском преступности. Об этом писало агентство Reuters.
После этого председатель конгресса Хосе Хери был избран исполняющим обязанности президента. Предполагается, что он будет руководить страной до проведения выборов, которые запланированы на 12 апреля 2026 г.