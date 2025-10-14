Трамп объявил о старте второй фазы урегулирования в Газе

Трамп объявил о старте второй фазы урегулирования в ГазеОна предусматривает возвращение тел погибших
Вторая фаза урегулирования конфликта в секторе Газа началась. Об этом объявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.
«Все 20 [израильских] заложников освобождены и чувствуют себя настолько хорошо, насколько это возможно. Тяжелое бремя было снято, но работа [по урегулированию конфликта] еще не завершена», – написал он.
Он уточнил, что тела погибших не были возвращены, в связи с чем «вторая фаза начинается прямо сейчас».
В начале октября Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и движением «Хамас» о выполнении первой фазы мирного плана для сектора Газа. Согласно плану, «Хамас» освободит израильских заложников. В ответ Израиль выведет войска до согласованной линии внутри Газы и выпустит сотни палестинских заключенных, включая осужденных за терроризм. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
Обмен более 20 израильских заложников и порядка 2000 палестинских заключенных состоялся 13 октября.