Трамп выразил уверенность, что «Хамас» разоружится

Президент США Дональд Трамп заявил, что «Хамас» разоружится, а если нет – США разоружат его. Об этом он сообщил во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

«Они разоружатся. Они сказали, что собираются разоружиться, а если не разоружатся, мы их разоружим», – сказал Трамп.

На уточняющий вопрос, как он это сделает, он сказал: «Я не обязан вам это объяснять». «Но если они не разоружатся, мы их разоружим, они знают, что я не шучу», – добавил он.

В начале октября Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и движением «Хамас» о выполнении первой фазы мирного плана для сектора Газа. Согласно плану, «Хамас» освободит израильских заложников. В ответ Израиль выведет войска до согласованной линии внутри Газы и выпустит сотни палестинских заключенных, включая осужденных за терроризм. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.

Обмен более 20 израильских заложников и порядка 2000 палестинских заключенных состоялся 13 октября.

