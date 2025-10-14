Экс-главу администрации президента Азербайджана арестовали по трем статьям УК
Суд Сабаильского района Баку отправил под домашний арест на четыре месяца бывшего руководителя администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева по трем статьям УК Азербайджана. Об этом сообщает Haqqin.
Его обвиняют по ст. 278 (насильственный захват власти или ее удержание, насильственное изменение конституционного строя), ст. 274 (государственная измена) и ст. 193 УК Азербайджана (лжепредпринимательство).
Мехтиев родился 17 апреля 1938 г. Он занимал пост главы АП с 1995 по 2019 г., а с 2019 по 2022 г. возглавлял Национальную академию наук Азербайджана.