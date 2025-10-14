Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что все вышли из БРИКС после его угроз

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС представляет собой объединение, нападающее на доллар США. Об этом он сказал во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

«БРИКС был атакой на доллар», – сказал Трамп.

Трамп подчеркнул, что заранее предупредил страны: если они хотят быть в БРИКС, на их товары будут введены тарифы.

«Все вышли [из БРИКС], – сказал он. – Они все выходят из БРИКС. И я сказал: если хотите играть в эту игру, я введу тарифы на всю вашу продукцию, которую вы ввозите в США. Они сказали: как я и говорил, мы выходим из… БРИКС».

31 января пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС не планируют создавать общую валюту.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её