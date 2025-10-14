Трамп заявил, что все вышли из БРИКС после его угроз
Президент США Дональд Трамп заявил, что БРИКС представляет собой объединение, нападающее на доллар США. Об этом он сказал во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
«БРИКС был атакой на доллар», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что заранее предупредил страны: если они хотят быть в БРИКС, на их товары будут введены тарифы.
«Все вышли [из БРИКС], – сказал он. – Они все выходят из БРИКС. И я сказал: если хотите играть в эту игру, я введу тарифы на всю вашу продукцию, которую вы ввозите в США. Они сказали: как я и говорил, мы выходим из… БРИКС».
31 января пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС не планируют создавать общую валюту.