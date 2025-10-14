Трамп предупредил Испанию о пошлинах из‑за оборонных расходов ниже 5% ВВП
Президент США Дональд Трамп предупредил Испанию о возможном введении импортных пошлин из-за отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Об этом он заявил во время встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
«Я очень недоволен Испанией. Они – единственная страна, которая не увеличила свои расходы до 5%; все остальные страны НАТО довели их до 5%, а Испания очень хорошо живет за наш счет», – сказал Трамп.
Он назвал отказ Испании повышать свои расходы неуважением к блоку НАТО. «Я думаю, то, что они сделали – нехорошо. Я считаю это большим неуважением к НАТО. На самом деле я думал о том, чтобы ввести для них торговое наказание в виде тарифов из‑за того, что они сделали… Я считаю это невероятно неуважительным… Я думаю, их за это нужно наказать», – добавил он.
9 октября Трамп завил, что Испанию следует «вышвырнуть» из НАТО за низкий уровень военных расходов.
Страны – участницы НАТО взяли на себя обязательство выделять 5% ВВП на оборону к 2035 г. летом этого года. Согласно тексту декларации, к 2035 г. они станут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП для покрытия основных оборонных потребностей и достижения целевых показателей НАТО, а также будут направлять до 1,5% ВВП ежегодно на защиту критически важной инфраструктуры и укрепление оборонно-промышленной базы.
Премьер-министр Испании Педро Санчес не согласился с обязательством. Europa Press в июне писала, что Санчес направил письмо генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, где попросил сделать исключение для Испании и установить правило необязательным. Испанский премьер указывал, что Мадрид может получить дополнительные расходы в размере 80 млрд евро.
В июле постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Испания может столкнуться с «серьезными последствиями», если не выполнит обязательства по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП, как того требует новое соглашение внутри альянса.