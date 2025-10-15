Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью свободы
Президент США Дональд Трамп посмертно наградил американского активиста Чарли Кирка президентской медалью свободы. Церемония транслировалась в прямом эфире.
«Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память бесстрашного борца за свободу, любимого лидера, который вдохновлял новое поколение, как никто, кого я когда-либо видел, и настоящего американского патриота с глубочайшими убеждениями, безупречными качествами и высоким уровнем характера», – сказал Трамп.
Президент назвал убийство Кирка «ужасныйм, отвратительным, демоническим» актом. «Пять недель назад наша страна лишилась этого выдающегося чемпиона. Он был чемпионом во всех смыслах, – сказал американский лидер. – Сегодня для меня честь посмертно вручить Чарльзу Джеймсу Кирку высшую гражданскую награду нашей страны – президентскую медаль свободы».
Трамп подчеркнул, что всего несколько часов назад вернулся с Ближнего Востока. «Я мчался сюда через полмира. Я хотел позвонить Эрике и сказать: «Эрика, не могла бы ты, может быть, перенести на пятницу?». Но у меня не хватило смелости звонить», – поделился он, добавив, что когда узнал, что мероприятие будет проведено в день рождения Кирка, он решил, что будет точно присутствовать на церемонии.
«Я подумал, что придется забыть о некоторых очень больших, очень богатых странах, которые ожидали моего присутствия, – добавил он. – Но я ни за что в мире не пропустил бы этот момент, ни за что. И сейчас это очень важное время для нашей страны».
Мероприятие посетили вдова Кирка, его отец, члены кабинета министров, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, законодатели, а также президент Аргентины Хавьер Милей, который ранее провел встречу с Трампом.
Вдова Чарли, которая приняла награду, не могла сдержать слез, когда произносила речь.
Президентская медаль свободы – высшая гражданская награда США за вклад в безопасность, национальные интересы, мир, культуру или важные общественные и частные дела.
10 сентября 31-летний Кирк был застрелен в ходе политико-образовательного мероприятия в кампусе Университета Юты. Активиста доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Его супруга осталась одна с двумя детьми. 12 сентября подозреваемый в убийстве был задержан – им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. 16 сентября прокуратура округа официально предъявила ему обвинение.