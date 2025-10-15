Трамп посмертно наградил Чарли Кирка президентской медалью свободы

Трамп подчеркнул, что всего несколько часов назад вернулся с Ближнего Востока. «Я мчался сюда через полмира. Я хотел позвонить Эрике и сказать: «Эрика, не могла бы ты, может быть, перенести на пятницу?». Но у меня не хватило смелости звонить», – поделился он, добавив, что когда узнал, что мероприятие будет проведено в день рождения Кирка, он решил, что будет точно присутствовать на церемонии.