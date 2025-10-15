Telegraph: НАТО обсуждает возможность сбивать российские самолеты

В ночь на 10 сентября Варшава сообщила, что в польском небе были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. После этого Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии и Германии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.