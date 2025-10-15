Telegraph: НАТО обсуждает возможность сбивать российские самолеты
В НАТО ведутся переговоры о создании единых правил, которые могут упростить процедуру уничтожения российских истребителей. Обсуждается возможность признания законной целью любых самолетов, несущих ракеты «воздух – земля» в воздушном пространстве стран альянса. Ключевыми факторами угрозы будут считаться тип вооружения и траектория полета. Об этом пишет The Telegraph.
Инициатива направлена на устранение существующих национальных ограничений, которые мешают единому реагированию. Некоторые страны требуют визуального подтверждения угрозы, другие действуют по данным радаров. Генерал НАТО Алексус Гринкевич выступает за создание единой системы ПВО, чтобы исключить эти противоречия.
Министры обороны стран НАТО обсудят эти планы на встрече в Брюсселе. В то время как Эстония и другие прибалтийские страны призывают к более жесткой позиции, некоторые государства-члены опасаются эскалации, отмечает The Telegraph.
9 октября депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию, призывающую страны объединения сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве. Согласно документу, ЕП поддержит любую инициативу, которая позволит союзу предпринимать соразмерные действия против нарушений их воздушного пространства. Депутаты ЕП также осудили якобы эскалационные действия России по нарушению воздушного пространства стран – участниц Евросоюза.
В ночь на 10 сентября Варшава сообщила, что в польском небе были сбиты иностранные беспилотники. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что эти дроны якобы принадлежат России. После инцидента НАТО ввело в действие ст. 4 договора. Она предусматривает проведение консультаций между союзниками в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любого из государств-членов. После этого Москву также обвинили в нарушении воздушного пространства Эстонии, Дании, Норвегии и Германии. В НАТО заявили, что альянс готов сбивать российские дроны и самолеты при их попадании в воздушное пространство стран – членов альянса. При этом Россия отвергает обвинения в подобных нарушениях и считает их бездоказательными.