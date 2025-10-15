Силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над российскими регионами

В частности, 17 БПЛА были ликвидированы в небе над Ростовской областью, еще 12 – над Волгоградской. В Белгородской области российские военные нейтрализовали 11 беспилотников, в Воронежской – девять, в Крыму – четыре. Три воздушных цели было поражено над акваторией Черного моря и по одной – в Брянской, Курской и Орловской областях.