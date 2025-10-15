Силы ПВО сбили 59 украинских беспилотников над российскими регионами
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами 59 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Об этом сообщило Минобороны РФ.
В частности, 17 БПЛА были ликвидированы в небе над Ростовской областью, еще 12 – над Волгоградской. В Белгородской области российские военные нейтрализовали 11 беспилотников, в Воронежской – девять, в Крыму – четыре. Три воздушных цели было поражено над акваторией Черного моря и по одной – в Брянской, Курской и Орловской областях.
Ночью Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Волгограде. Об их отмене представитель агентства Артем Кореняко сообщил в 07:20 мск. Ранним утром ограничения на полеты были установлены в аэропортах Нижнего Новгорода («Стригино») и Нижнекамска («Бегишево»).