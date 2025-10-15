Президент Сирии: отношения Дамаска с Москвой не противоречат общению с Западом

Он также рассказал, что сейчас сотрудничество Сирии с Россией и Китаем носит спокойный характер. Взаимодействие между странами, по его словам, основано на стратегических интересах. Кроме того, по словам аш-Шараа, Москва и Пекин направили Дамаску «позитивные сигналы».