Политика

Президент Сирии: отношения Дамаска с Москвой не противоречат общению с Западом

Ведомости

Взаимодействие Сирии с Россией не мешает стране выстраивать отношения с Вашингтоном и Западом в целом, сказал временный лидер Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью CBS News.

«Наши отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом или Соединенными Штатами», – отметил президент аш-Шараа.

Он также рассказал, что сейчас сотрудничество Сирии с Россией и Китаем носит спокойный характер. Взаимодействие между странами, по его словам, основано на стратегических интересах. Кроме того, по словам аш-Шараа, Москва и Пекин направили Дамаску «позитивные сигналы».

Кремль сообщил, что 15 октября президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с сирийским лидером. Главы государств обсудят текущее развитие двусторонних отношений, а также их перспективы. Планируется в том числе остановиться на политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

