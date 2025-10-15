Путин примет участие в пленарном заседании Российской энергетической недели

Российская энергетическая неделя проходит в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве с 15 по 17 октября. Тема форума 2025 г. – «Создавая энергетику будущего вместе». В число участников вошли государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ.