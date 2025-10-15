В Кремле не стали комментировать этичность увольнения самарского главы района
Назначение и освобождение от должности глав муниципальных образований является прерогативой руководителя региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя увольнение губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым главы Кинельского района Юрия Жидкова.
При этом он подчеркнул, что не хотел бы давать какие-либо оценки этической составляющей данного кадрового решения.
14 октября Федорищев потребовал отставки главы Кинельского района, подчеркнул важность уважения памяти героев войны и объявил о планах установить на месте камня обелиск участникам Великой Отечественной войны. Вскоре после увольнения Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. 15 октября он заявил, что после выписки из медучреждения намерен сам написать заявление об увольнении.
Жидков занимает должность главы района с 2020 г., а до этого пять лет проработал первым заместителем главы.