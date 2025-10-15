В Кремле не стали комментировать этичность увольнения самарского главы района

14 октября Федорищев потребовал отставки главы Кинельского района, подчеркнул важность уважения памяти героев войны и объявил о планах установить на месте камня обелиск участникам Великой Отечественной войны. Вскоре после увольнения Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. 15 октября он заявил, что после выписки из медучреждения намерен сам написать заявление об увольнении.