Кремль не согласился с Трампом в оценках прочности экономики России

Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме вновь выразил разочарование в Путине на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что, несмотря на изначально хорошие отношения с российским президентом, тому необходимо прекратить конфликт. Трамп также утверждал о якобы возникновении в России огромных очередей за бензином и возможном скором коллапсе экономики.