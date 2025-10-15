Кремль не согласился с Трампом в оценках прочности экономики России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о разочаровании в главе российского государства Владимире Путине. Представитель Кремля подчеркнул, что Путин всегда руководствуется интересами страны и народа, а спецоперация проводится для обеспечения настоящего и будущего россиян.
Песков заявил, что Россия открыта для перевода процесса в политико-дипломатическое русло, однако сейчас этому мешают ежедневные провокации киевского режима европейцами. Он отметил, что в текущих условиях альтернатив сложившейся паузе не просматривается, при этом выразил признательность США за готовность способствовать мирному урегулированию.
Отвечая на тезис о возможном обвале российской экономики, представитель Кремля заявил, что она обладает достаточным запасом прочности для реализации всех поставленных планов. По его словам, это позволяет руководству страны продолжать выполнение намеченных задач.
Трамп в ходе беседы с журналистами в Белом доме вновь выразил разочарование в Путине на фоне продолжающегося конфликта на Украине. Американский лидер отметил, что, несмотря на изначально хорошие отношения с российским президентом, тому необходимо прекратить конфликт. Трамп также утверждал о якобы возникновении в России огромных очередей за бензином и возможном скором коллапсе экономики.