Бывшего министра транспорта Дитриха назначили сенатором от Новгородской области

Ведомости

Бывшего главу Минтранса РФ Евгения Дитриха назначили сенатором от правительства Новгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов в своем Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что знания и навыки Дитриха помогут ему в решении задач, стоящих перед Новгородской областью и в продвижении инициатив на уровне страны.

На посту Дитрих сменил бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина, который занимал должность сенатора с 2017 г. 

Дитрих родился 8 сентября 1973 г. В 1996 г. он окончил Московский государственный инженерно-физический институт (ныне Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») по специальности «Прикладная математика», а в 1999 г. – Высшую школу приватизации по специальности «Юриспруденция». В период с 1999 по 2000 гг. проходил переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости Минтруда по программе «Оценочная деятельность».

18 мая 2018 г. Дитриха назначили министром транспорта РФ. Под его руководством был разработан и запущен комплексный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры страны, усовершенствована внутренняя транспортная инфраструктура, а также улучшена логистика Крыма. В отставку с поста министра Дитрих ушел 9 ноября 2020 г.

Впоследствии Дитриху предложили пост врио губернатора Белгородской области, но он от него отказался. 

