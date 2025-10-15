Бывшего министра транспорта Дитриха назначили сенатором от Новгородской области

Дитрих родился 8 сентября 1973 г. В 1996 г. он окончил Московский государственный инженерно-физический институт (ныне Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») по специальности «Прикладная математика», а в 1999 г. – Высшую школу приватизации по специальности «Юриспруденция». В период с 1999 по 2000 гг. проходил переподготовку в Российской государственной академии труда и занятости Минтруда по программе «Оценочная деятельность».