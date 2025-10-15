Володин: СССР распался, когда Горбачев получил Нобелевскую премию мира

Нобелевский комитет присудил премию мира Горбачеву 15 октября 1990 г. Советский лидер был удостоен награды «за ведущую роль, которую он сыграл в радикальных изменениях в отношениях между Востоком и Западом». При этом первым президентом, получившим Премию мира, был американский лидер Теодор Рузвельт. Он получил ее в 1906 г. «за роль в прекращении кровопролитной войны, недавно разгоревшейся между двумя величайшими мировыми державами – Японией и Россией».