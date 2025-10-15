Володин: СССР распался, когда Горбачев получил Нобелевскую премию мира
СССР распался, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев 35 лет назад получил Нобелевскую премию мира, а не в 1991 г., заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая в нижней палате.
«Вот его надо было в этот день исключить из партии, снять с генерального секретаря. И тогда, возможно, страна бы осталась», – сказал он.
По мнению Володина, международную премию «просто так не раздают». Ее получают те, кто разрушает государство, указал председатель ГД.
Нобелевский комитет присудил премию мира Горбачеву 15 октября 1990 г. Советский лидер был удостоен награды «за ведущую роль, которую он сыграл в радикальных изменениях в отношениях между Востоком и Западом». При этом первым президентом, получившим Премию мира, был американский лидер Теодор Рузвельт. Он получил ее в 1906 г. «за роль в прекращении кровопролитной войны, недавно разгоревшейся между двумя величайшими мировыми державами – Японией и Россией».