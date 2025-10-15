На Украине задержали семь военных за применение физического насилия к гражданам

Как пишет «Страна», у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя военные отобрали автомобиль марки KIA и использовали его в своих целях. Полицейские нашли транспортное средство на территории Киевской области. Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.