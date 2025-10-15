Газета
На Украине задержали семь военных за применение физического насилия к гражданам

Ведомости

В Тернопольской области Украины сотрудники правоохранительных органов задержали семь военных. Они незаконно лишали свободы людей, применяли к ним физическое насилие, пытали, требовали деньги и отбирали имущество. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна» со ссылкой на местную полицию.

По данным полиции, задержанные военные вывозили людей за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество.

Как пишет «Страна», у одного из потерпевших, 27-летнего жителя Тернополя военные отобрали автомобиль марки KIA и использовали его в своих целях. Полицейские нашли транспортное средство на территории Киевской области. Другого жителя Тернополя, применяя слезоточивый газ, силой затолкали в микроавтобус и вывезли за город. Там его раздели, облили легковоспламеняющимся веществом и заставили бежать перед автомобилем. Впоследствии избили и удерживали в течение трех дней в бесчеловечных условиях.

Отмечается, что полиция не указала, были ли у задержанных связи с ТЦК (украинский аналог военкомата).

В апреле 2024 г. Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов, направленных на ужесточение правил мобилизации. После этого в украинских СМИ регулярно появляется информация о насильственных действиях сотрудников ТЦК в отношении граждан.

