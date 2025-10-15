Путин указал на недопустимость благодушия при подготовке к отопительному сезону
Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ призвал жестко реализовывать все необходимые меры при подготовке к отопительному сезону, подчеркнув, что «благодушие здесь неуместно».
Комментарий последовал после доклада министра энергетики Сергея Цивилева об обеспеченности регионов страны топливом в преддверии зимы.
«Надо то, о чем вы здесь говорили, жестко проводить в жизнь», – отметил глава государства, выразив надежду, что в отопительный сезон «все будет своевременно и складно».
Путин также пообещал позднее поделиться воспоминаниями о том, как Виктор Черномырдин, возглавляя правительство, рекомендовал Минэнерго готовиться к прохождению осенне-зимнего периода.
Кроме того, в ходе совещания президент поручил привести в нормативное состояние 85% федеральных трасс к 2030 г. и не менее 60% региональных. Он подчеркнул, что все планы в сфере дорожного строительства необходимо реализовать, поскольку автотранспорт остается ключевым видом перевозок в России, а состояние дорог напрямую влияет на развитие внутреннего туризма.