Путин указал на недопустимость благодушия при подготовке к отопительному сезону

Кроме того, в ходе совещания президент поручил привести в нормативное состояние 85% федеральных трасс к 2030 г. и не менее 60% региональных. Он подчеркнул, что все планы в сфере дорожного строительства необходимо реализовать, поскольку автотранспорт остается ключевым видом перевозок в России, а состояние дорог напрямую влияет на развитие внутреннего туризма.