Путин по видеосвязи открыл новый мост через Обь в районе Сургута
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам дорожного строительства открыл по видеосвязи новый мост через реку Обь в районе Сургута (ХМАО–Югра). Об этом сообщил полпред Уральского федерального округа Артем Жога в Telegram-канале.
Новый мост получил название «Звезда Оби». По словам Жоги, объект имеет стратегическое значение не только для Югры, но и для всего Уральского федерального округа.
«Мы рассчитываем, что кратно увеличится объем пассажиров и грузов, ведь задействованы транспортные потоки из Тюмени, Салехарда, Перми, Томска», – подчеркнул он.
По словам Жоги, большое значение новый объект имеет и для надежного автомобильного сообщения с Арктической зоной.
Строительство моста началось в июле 2022 г. Его возводила компания «Мостострой-11» (группа «Нацпроектстрой»), которая также работает на проекте ВСМ-1. Длина автодорожного моста превышает 1,5 км. За три года строители возвели 16 опор и надвинули металлическое пролетное строение массой 22 000 т.
Подрядчик до этого уже построил в Сургуте еще два моста через Обь: железнодорожный в 1975 г. и вантовый автодорожный Югорский мост длиной более 2 км в 2000 г. Сейчас компания возводит Южный обход Сургута – трассу длиной 45 км с восемью искусственными сооружениями, проходящую по заболоченной местности.