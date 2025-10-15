Путин по видеосвязи открыл новый мост через Обь в районе Сургута

Подрядчик до этого уже построил в Сургуте еще два моста через Обь: железнодорожный в 1975 г. и вантовый автодорожный Югорский мост длиной более 2 км в 2000 г. Сейчас компания возводит Южный обход Сургута – трассу длиной 45 км с восемью искусственными сооружениями, проходящую по заболоченной местности.