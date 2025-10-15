Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин по видеосвязи открыл новый мост через Обь в районе Сургута

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам дорожного строительства открыл по видеосвязи новый мост через реку Обь в районе Сургута (ХМАО–Югра). Об этом сообщил полпред Уральского федерального округа Артем Жога в Telegram-канале.

Новый мост получил название «Звезда Оби». По словам Жоги, объект имеет стратегическое значение не только для Югры, но и для всего Уральского федерального округа.

«Мы рассчитываем, что кратно увеличится объем пассажиров и грузов, ведь задействованы транспортные потоки из Тюмени, Салехарда, Перми, Томска», – подчеркнул он.

По словам Жоги, большое значение новый объект имеет и для надежного автомобильного сообщения с Арктической зоной.

Строительство моста началось в июле 2022 г. Его возводила компания «Мостострой-11» (группа «Нацпроектстрой»), которая также работает на проекте ВСМ-1. Длина автодорожного моста превышает 1,5 км. За три года строители возвели 16 опор и надвинули металлическое пролетное строение массой 22 000 т.

Подрядчик до этого уже построил в Сургуте еще два моста через Обь: железнодорожный в 1975 г. и вантовый автодорожный Югорский мост длиной более 2 км в 2000 г. Сейчас компания возводит Южный обход Сургута – трассу длиной 45 км с восемью искусственными сооружениями, проходящую по заболоченной местности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её