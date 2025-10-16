Газета
Политика

Трамп допустил нанесение ударов по Венесуэле для борьбы с наркотрафиком

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не исключает возможность ударов по территории Венесуэлы в рамках усилий по борьбе с наркотрафиком. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Ну, я не хочу говорить вам точно, но мы, безусловно, рассматриваем возможность наземных ударов, потому что нам нужно все тщательно контролировать», — сказал Трамп.

Он отметил, что после уничтожения лодок, якобы связанных с наркоторговлей, в течение нескольких дней у побережья Венесуэлы не было судов.

На вопрос журналистов, почему береговая охрана не останавливает лодки, Трамп сказал: «Мы делали это в течение 30 лет, и это полностью неэффективно». «У них более быстрые лодки», – пояснил он.

«Это лодки мирового класса по скорости, но они не быстрее ракет. Мы пытались этим заниматься годами, и так поступает примерно 25–30% наркотиков, поступающих через море, — объяснил он. — Мы почти полностью остановили это по морю. Теперь остановим по земле. Но раньше это никогда не работало. Это никогда не срабатывало, когда делалось, знаете, в очень политкорректной манере».

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, имеет ли ЦРУ полномочия устранить президента страны Николаса Мадуро.

«Я не хочу отвечать на такой вопрос. Это абсурдный вопрос, чтобы мне его задавали, — сказал он. — Не совсем абсурдный, но разве было бы правильно, чтобы я на него отвечал?»

Трамп добавил, что, по его мнению, Венесуэла ощущает давление, как и многие другие страны.

15 октября газета The New York Times сообщила, что Белый дом негласно санкционировал проведение Центральным разведывательным управлением США секретных операций в Венесуэле, направленных против режима Мадуро. Поясняется, что ЦРУ получило расширенные полномочия, которые позволяют агентству действовать как самостоятельно, так и в рамках более масштабных военных операций.

8 августа Вашингтон увеличил до $50 млн вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать Мадуро. Тогда агентство Reuters сообщало со ссылкой на генерального прокурора США Пэм Бонди, что американские власти обвиняют венесуэльского лидера в связях с преступной группировкой «Трен-де-Арагуа» и наркокартелем «Синалоа».

14 октября Трамп заявил, что США нанесли удар по судну с наркотиками у берегов Венесуэлы. По его словам, корабль был связан с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности Южного командования Соединенных Штатов (USSOUTHCOM). Президент подчеркнул, что разведка подтвердила причастность судна к наркоторговле.

