Трамп допустил нанесение ударов по Венесуэле для борьбы с наркотрафиком

«Это лодки мирового класса по скорости, но они не быстрее ракет. Мы пытались этим заниматься годами, и так поступает примерно 25–30% наркотиков, поступающих через море, — объяснил он. — Мы почти полностью остановили это по морю. Теперь остановим по земле. Но раньше это никогда не работало. Это никогда не срабатывало, когда делалось, знаете, в очень политкорректной манере».