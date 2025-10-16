Газета
Главная / Политика /

Трамп: Путин хочет достичь мира на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.

«Я думаю, что президент Путин… Думаю, он хочет это завершить», — сказал Трамп.

Трамп выразил уверенность, что все-таки удастся завершить конфликт.

«Посмотрим. Между ним [Путиным] и Зеленским существует большая враждебность. Вы, наверное, заметили, и, как мне кажется, это мешает процессу», — добавил он.

14 октября Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попросит у него ракеты Tomahawk на встрече 17 октября. По словам американского лидера, у США достаточно этих ракет.

Днем ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупреждал, что если Трамп примет решение о поставках Tomahawk, это кончится плохо для всех — и прежде всего для него самого.

