Трамп: США находятся в состоянии торговой войны с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Об этом он сказал журналистам в Белом доме.
«Мы ведем одну [торговую войну] сейчас, — сказал Трамп. — У нас 100% пошлина. Если бы у нас не было пошлин, мы бы выглядели совершенно беспомощными. У нас не было бы никакой защиты».
Трамп также подчеркнул, что пошлины — очень важный инструмент защиты США, их национальной безопасности.
«Если у нас нет пошлин, у нас нет национальной безопасности. Пошлины настолько важны для нашей новой национальной безопасности, что без них наша страна понесла бы огромные потери, потому что ими так активно пользовались против нас», — добавил он.
В апреле 2025 г. между Вашингтоном и Пекином обострился торговый конфликт. Трамп объявил о введении пошлин на товары из почти 200 стран, включая дополнительный тариф на китайские товары в размере 34%. В результате ответных действий американские пошлины достигли 145%, а Китай нарастил тарифы на американские товары до 125%. Стороны объявили «торговое перемирие» для переговоров, но 11 октября Трамп пообещал ввести 100%-ные пошлины на товары из КНР.
14 октября Трамп назвал свою страну самой богатой в мире после введения торговых пошлин. «Ведомости» за день до этого писали со ссылкой на данные управления конгресса США по бюджету, что в 2025 финансовом году (с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г.) поступления от тарифных пошлин в американский бюджет составили $195 млрд, что на $118 млрд больше, чем в 2024 финансовом году.