Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джим Болджер умер на 91-м году жизни

Визит премьер-министра Новой Зеландии Дж. Болджера в Москву 19 марта 1993 г. / Кузьмин Валентин / Фотохроника ТАСС

Экс-премьер-министр Новой Зеландии Джим Болджер умер в возрасте 90 лет. Он возглавлял правительство страны с 1990 по 1997 г. и сыграл ключевую роль в процессе примирения с коренным народом маори, пишет Reuters.

По данным агентства, Болджер ушел из жизни в кругу семьи после продолжительной болезни. За свою политическую карьеру он провел важные реформы, включая введение смешанной избирательной системы и заключение первых соглашений о компенсациях с племенами маори.

Болджер был убежденным республиканцем, стремившимся к тому, чтобы Новая Зеландия ушла от британской конституционной монархии. После завершения политической карьеры он отказался от получения рыцарского звания, но был удостоен высшей государственной награды страны – ордена Новой Зеландии.

