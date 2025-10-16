Бывший премьер-министр Новой Зеландии Джим Болджер умер на 91-м году жизни
Экс-премьер-министр Новой Зеландии Джим Болджер умер в возрасте 90 лет. Он возглавлял правительство страны с 1990 по 1997 г. и сыграл ключевую роль в процессе примирения с коренным народом маори, пишет Reuters.
По данным агентства, Болджер ушел из жизни в кругу семьи после продолжительной болезни. За свою политическую карьеру он провел важные реформы, включая введение смешанной избирательной системы и заключение первых соглашений о компенсациях с племенами маори.
Болджер был убежденным республиканцем, стремившимся к тому, чтобы Новая Зеландия ушла от британской конституционной монархии. После завершения политической карьеры он отказался от получения рыцарского звания, но был удостоен высшей государственной награды страны – ордена Новой Зеландии.