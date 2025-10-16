Директор ФСБ указал на причастность спецслужб НАТО к дронам над странами ЕС
Директор ФСБ России Александр Бортников заявил о причастности спецслужб НАТО к инцидентам с появлением якобы российских беспилотников над странами Евросоюза. Такое мнение он высказал, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств – участников СНГ в Самарканде.
Бортников отметил, что эти инциденты совпали по времени с нагнетанием истерии об «угрозе с Востока» и усилиями по формированию европейской коалиции для отправки войск на Украину.
«У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Глава ФСБ добавил, что особенно показательной стала привязка провокации с дронами к так называемому «теневому флоту» России. Он напомнил, что изначально «локомотивом» кампании по борьбе с ним являлся Лондон, который стремился организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.
1 октября в Копенгагене состоялся саммит лидеров ЕС, где обсуждалось создание так называемой «стены беспилотников» – системы обнаружения и уничтожения дронов. Данная инициатива является ответом на недавние случаи нарушения воздушного пространства Польши и Румынии. На саммите также рассматривались другие вопросы, включая возможность использования 140 млрд евро замороженных российских активов для помощи Киеву и изменение правил ЕС для подачи заявки Украиной на членство в союзе, несмотря на позицию Венгрии. Однако, как сообщает издание Politico, по всем этим направлениям на практике не было достигнуто существенного прогресса.