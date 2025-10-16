Директор ФСБ указал на причастность спецслужб НАТО к дронам над странами ЕС

1 октября в Копенгагене состоялся саммит лидеров ЕС, где обсуждалось создание так называемой «стены беспилотников» – системы обнаружения и уничтожения дронов. Данная инициатива является ответом на недавние случаи нарушения воздушного пространства Польши и Румынии. На саммите также рассматривались другие вопросы, включая возможность использования 140 млрд евро замороженных российских активов для помощи Киеву и изменение правил ЕС для подачи заявки Украиной на членство в союзе, несмотря на позицию Венгрии. Однако, как сообщает издание Politico, по всем этим направлениям на практике не было достигнуто существенного прогресса.