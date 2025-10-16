Газета
Песков заявил о провокациях Запада в отношении Украины для продолжения конфликта

Европейские страны различными способами провоцируют Украину, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Киевский режим всячески провоцируется европейскими странами на то, чтобы продолжать конфликт», – сказал представитель Кремля.

6 октября зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал страны Евросоюза (ЕС) прочувствовать опасность войны. Об этом он заявил на фоне обвинений в отношении Москвы в якобы запуске дронов на территории этих государств. Он посчитал, что после появления такого чувства в Европе раскритикуют деятельность канцлера ФРГ Фридриха Мерца и французского лидера Эммануэля Макрона, которые зарабатывают деньги и «политические очки» на конфликтах.

2 октября президент РФ Владимир Путин с иронией ответил, что «больше не будет» посылать столько дронов в Данию или в другие страны. После того российский лидер сказал уже серьезно, что в государствах ЕС нет целей для Вооруженных сил РФ, поэтому России нет смысла посылать в них дроны.

