Путин: Запад искусственно ломает энергетическую архитектуру в мире

Российская энергетическая неделя проходит с 15 по 17 октября в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В 2025 г. тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе». В число участников вошли государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа включает в себя более 60 деловых мероприятий.