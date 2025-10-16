Путин: Запад искусственно ломает энергетическую архитектуру в мире

Путин: Запад искусственно ломает энергетическую архитектуру в миреПрезидент начал выступление на пленарном заседании Российской энергетической недели
Президент РФ Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что в мире происходит слом энергетической архитектуры из-за действий Запада. Однако перенастройка мировых энергетических связей носит объективный характер, так как растет потребление, заявил Путин. Мировой энергорынок проходит перестройку поставок и маршрутов.
Путин также обратил внимание, что многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей.
«Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом», – сказал российский лидер.
Российская энергетическая неделя проходит с 15 по 17 октября в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В 2025 г. тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе». В число участников вошли государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа включает в себя более 60 деловых мероприятий.