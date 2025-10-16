Путин: отказ от российских энергоносителей ударил по экономике Европы
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил о фундаментальных изменениях на глобальном рынке энергетики. Российский лидер отметил, что многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей, что привело к серьезным последствиям для их экономик.
По словам Путина, отказ от российских энергоресурсов вызвал падение промышленного производства в Евросоюзе. Объем промышленного производства в еврозоне в июле текущего года остается на 1,2% ниже показателей 2021 г. Особенно сильно пострадала Германия, где спад производства составил 6,6% по сравнению со средним уровнем 2021 г., пояснил президент РФ.
Президент подчеркнул, что эти действия западных элит привели к росту цен из-за перехода на более дорогие заокеанские нефть и газ, а также к снижению конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом. При этом Путин отметил, что сегодня речь идет не только о проблемах европейцев, но о всей архитектуре мирового энергетического рынка, который переживает искусственную ломку.
Российская энергетическая неделя проходит с 15 по 17 октября в центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. В 2025 г. тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе». В число участников вошли государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа включает в себя более 60 деловых мероприятий.