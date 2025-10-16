Путин: отказ от российских энергоносителей ударил по экономике Европы

Президент подчеркнул, что эти действия западных элит привели к росту цен из-за перехода на более дорогие заокеанские нефть и газ, а также к снижению конкурентоспособности европейских товаров и экономики в целом. При этом Путин отметил, что сегодня речь идет не только о проблемах европейцев, но о всей архитектуре мирового энергетического рынка, который переживает искусственную ломку.