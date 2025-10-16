Газета
Политика

Путин призвал нацелить объекты локальной генерации на снабжение дата-центров

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил нацелить объекты локальной генерации на снабжение дата-центров. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя.

Путин обратил внимание, что растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика. В частности, речь об инструментах искусственного интеллекта, блокчейна, объектах хранения и обработки данных. Президент отметил, что по некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью. Он назвал очевидным, что эти направления во многом определяют глобальную конкурентоспособность стран, эффективность национальных экономик, качество жизни людей.

В связи с этим, по мнению Путина, планы по развитию отечественного топливно-энергетического комплекса должны учитывать эти тенденции.

«Предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики дата-центров объекты локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют "запертыми". То есть их далеко и дорого переводить, а значит, эффективнее использовать на месте добычи», – сказал президент.

Российский лидер попросил кабмин представить предложения по организации такой модели, в том числе проработать применение передовой чистой угольной генерации для обеспечения потребностей цифровой инфраструктуры, центров хранения и обработки данных и так далее.

«Такие объекты, расположенные непосредственно в наших угледобывающих регионах – это и современные рабочие места, и диверсификация местной экономики», – отметил Путин.

Президент РФ выступает на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» 16 октября. В 2025 г. тема форума – «Создавая энергетику будущего вместе». Среди участников – государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ.

