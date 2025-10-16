Путин призвал нацелить объекты локальной генерации на снабжение дата-центров

Путин обратил внимание, что растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика. В частности, речь об инструментах искусственного интеллекта, блокчейна, объектах хранения и обработки данных. Президент отметил, что по некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью. Он назвал очевидным, что эти направления во многом определяют глобальную конкурентоспособность стран, эффективность национальных экономик, качество жизни людей.