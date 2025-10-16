Газета
Главная / Политика /

Путин: энергокомпании не должны перекладывать свои расходы в тарифы потребителей

Ведомости

Затраты энергетических компаний не должны напрямую отражаться в тарифах на электроэнергию для потребителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Глава государства отметил, что в отдельных регионах страны наблюдаются локальные дефициты электроэнергии, прежде всего там, где реализуются крупные индустриальные, транспортные и логистические проекты. По его словам, восполнить дефицит необходимо за счет развития электросетей, обновления генерирующего оборудования и ввода новых мощностей.

«При этом, подчеркну, затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей. Необходимы более гибкие решения, включая нормативные инновации, управление спросом на электроэнергию и механизмы поддержки инвестиций в ТЭКе», – заявил Путин.

Также в ходе выступления президент заявил, что на мировом уровне идет объективная перенастройка энергетических связей из-за роста потребления, однако этот процесс сопровождается «искусственной ломкой энергетической архитектуры» со стороны западных стран. Он напомнил, что многие государства Европы под политическим давлением отказались от российских энергоносителей.

