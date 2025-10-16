Путин: энергокомпании не должны перекладывать свои расходы в тарифы потребителей

Также в ходе выступления президент заявил, что на мировом уровне идет объективная перенастройка энергетических связей из-за роста потребления, однако этот процесс сопровождается «искусственной ломкой энергетической архитектуры» со стороны западных стран. Он напомнил, что многие государства Европы под политическим давлением отказались от российских энергоносителей.