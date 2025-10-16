В офис генпрокурора Украины пришли детективы НАБУ
В офис генпрокурора Украины в Киеве пришли детективы национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ), они провели операцию по задержанию. Об этом сообщает интернет-издание «Страна» со ссылкой на источник в прокуратуре.
Позже «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы писала, что сотрудники НАБУ задержали «крестного отца» бывшего начальника департамента офиса генпрокурора по вопросам экономической и кибербезопасности Сергея Кропивы Руслана Пахомова.
Кроме того, Пахомов много лет работал на различных руководящих должностях в правоохранительных органах, а также в холдинге «Медиа группа Украина».
Как пишет «Страна», между НАБУ и генпрокуратурой идет затяжной конфликт. 21 июля стало известно, что детективов антикоррупционного органа подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. По мнению силовиков, российские спецслужбы якобы оказывали влияние на некоторых сотрудников ведомства. Обыски, как писало издание, обусловлены тем, что отец одного из высокопоставленных детективов имеет российский паспорт. Следствие считает, что сотрудник НАБУ вел совместный бизнес с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.