В офис генпрокурора Украины пришли детективы НАБУ

Как пишет «Страна», между НАБУ и генпрокуратурой идет затяжной конфликт. 21 июля стало известно, что детективов антикоррупционного органа подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. По мнению силовиков, российские спецслужбы якобы оказывали влияние на некоторых сотрудников ведомства. Обыски, как писало издание, обусловлены тем, что отец одного из высокопоставленных детективов имеет российский паспорт. Следствие считает, что сотрудник НАБУ вел совместный бизнес с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.