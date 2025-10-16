Монета с изображением Стива Джобса появится в США в 2026 году

В публикации сказано, что вокруг изображения на монете будут надписи: «Соединенные Штаты Америки», «Калифорния», «Стив Джобс» и «Создай что-то превосходное». Кроме того, в США будут выпущены монеты с агрономом Норманом Борлоугом и штатом Айова, с первым суперкомпьютером Cray-1 и штатом Висконсин, а также с мобильным холодильным оборудованием и штатом Миннесота.