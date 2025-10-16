Монета с изображением Стива Джобса появится в США в 2026 году
В США представили серию из четырех юбилейных монет номиналом $1. Монету с изображением основателя корпорации Apple Стивом Джобсом начнут выпускать в 2026 г., сообщили на сайте американского монетного двора.
Как отметили в пресс-службе, Джобс на указанном изображении сидит на фоне пейзажа «с холмами и дубами». Такая картина характерна для Северной Калифорнии, отметили представители монетного двора. Основатель корпорации запечатлен в момент размышлений, а сама монета символизирует, что Джобс создал концепцию, «позволяющую превратить сложные технологии в нечто столь же интуитивное и естественное, как сама природа».
В публикации сказано, что вокруг изображения на монете будут надписи: «Соединенные Штаты Америки», «Калифорния», «Стив Джобс» и «Создай что-то превосходное». Кроме того, в США будут выпущены монеты с агрономом Норманом Борлоугом и штатом Айова, с первым суперкомпьютером Cray-1 и штатом Висконсин, а также с мобильным холодильным оборудованием и штатом Миннесота.
Монеты будут продаваться на том же сайте по цене $13,25 за штуку. Кроме того, населению предложат наборы из четырех монет за $27,5, наборы по 25 штук и упаковки по 100 монет.