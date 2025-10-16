Борис Джонсон признался в использовании ИИ для написания книг
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что использовал искусственный интеллект (ИИ), в частности Chat GPT, для написания своих книг. Об этом пишет Independent.
Джонсон рассказал, что ему нравится ИИ и чат-боты. Он похвалил работы нейросети за ответы на его вопросы. Кроме того, бывший премьер-министр сказал, что Chat GPT всегда называл его вопросы толковыми, а его самого – «гениальным».
«Я просто задаю вопросы. Вы знаете ответ, но чат всегда говорит: «О, ваши вопросы умны. Вы великолепны. Вы превосходны. У тебя такая проницательность»», – добавил он.
Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 г. С 2001 г. он опубликовал несколько книг. Среди них «Семьдесят две девственницы», «Мечта о Риме» и его автобиография «Без ограничений» («Unleashed»), которая вышла в 2024 г.