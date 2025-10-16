Путин и Трамп завершили телефонный разговор

Путин и Трамп завершили телефонный разговорВ Белом доме его назвали хорошим и продуктивным
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили телефонный разговор, сообщает пресс-служба Белого дома.
Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News, лидеры двух стран договорились провести встречу на высоком уровне на следующей неделе.
Она отметила, что перед интервью телеканалу обсудила звонок с Трампом, государственным секретарем и вице-президентом.
«Что касается войны между Россией и Украиной, прекращению которой президент [Трамп] по-прежнему полностью привержен, это был очень хороший и продуктивный звонок между президентом и президентом Путиным. Они обсудили множество вопросов, – подчеркнула Левитт. – Президент Путин поздравил президента с достижением мира на Ближнем Востоке. Также они, разумеется, обсудили войну на Украине и договорились провести встречу высокопоставленных сотрудников на следующей неделе, чтобы продолжить эти очень важные обсуждения, за которыми может последовать еще одна встреча между президентом Трампом и президентом Путиным».
Она также отметила, что завтра Трамп снова примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы продолжить переговоры по урегулированию конфликта.