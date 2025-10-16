Путин и Трамп завершили телефонный разговор

«Что касается войны между Россией и Украиной, прекращению которой президент [Трамп] по-прежнему полностью привержен, это был очень хороший и продуктивный звонок между президентом и президентом Путиным. Они обсудили множество вопросов, – подчеркнула Левитт. – Президент Путин поздравил президента с достижением мира на Ближнем Востоке. Также они, разумеется, обсудили войну на Украине и договорились провести встречу высокопоставленных сотрудников на следующей неделе, чтобы продолжить эти очень важные обсуждения, за которыми может последовать еще одна встреча между президентом Трампом и президентом Путиным».