Орбан заявил о начале подготовки к встрече Путина и Трампа
Венгрия начала подготовку ко встрече президентов России и США в Будапеште. Об этом объявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
«Подготовка к мирному саммиту США – Россия уже идет», – написал он в X.
16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился более двух часов. По итогам звонка Трамп сообщил, что они договорились о встрече в Будапеште.
После этого Орбан подтвердил возможность встречи президентов в Венгрии. Он указал, что это отличная новость для всех, кто хочет мира.