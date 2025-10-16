МИД: власти Украины ответят за убийство военкора Зуева
Украинские власти ответят за убийство военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Нацистский режим Зеленского ответит за совершенное преступление. Как заказчики, так и исполнители преступного приказа», – написал он в Telegram.
В МИД России также пообещали установить оператора дрона ВСУ, от удара которого погиб Зуев. Мирошник заявил, что подробности о трагедии и ее виновниках «будут скрупулезно собраны, расследованы и переданы в международные инстанции». Посол при этом указал, что пока у Москвы «мало веры в действенность соответствующих международных структур, давно смотрящих сквозь пальцы на деяния украинских нацистов».
Зуев погиб при ударе украинского дрона 16 октября. Зуев несколько лет работал в агентстве «РИА Новости», был отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте этого года журналисту была объявлена благодарность президента России Владимира Путина.
Вместе с ним был коллега Юрий Войткевич, он был серьезно ранен.