МИД: власти Украины ответят за убийство военкора Зуева

В МИД России также пообещали установить оператора дрона ВСУ, от удара которого погиб Зуев. Мирошник заявил, что подробности о трагедии и ее виновниках «будут скрупулезно собраны, расследованы и переданы в международные инстанции». Посол при этом указал, что пока у Москвы «мало веры в действенность соответствующих международных структур, давно смотрящих сквозь пальцы на деяния украинских нацистов».