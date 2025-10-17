Axios: Зеленского удивило заявление Трампа о намерении встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский был удивлен, что глава Белого дома Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и намерен провести встречу с ним. Об этом пишет Axios.
Отмечается, что, прибыв в США, Зеленский и его команда были удивлены, увидев соответствующее заявление Трампа. В частности, его планами встретиться с Путиным в Венгрии – «наименее дружественной по отношению к Украине стране в Европейском союзе».
16 октября Трамп сообщил в Truth Social, что провел переговоры с Путиным. Американский лидер назвал беседу продуктивной. По его словам, была достигнута договоренность о встрече в Венгрии, до этого Москва и Вашингтон проведут переговоры на высоком уровне.
17 октября планируется встреча Зеленского и Трампа. Лидеры обсудят возможную поставку дальнобойных ракет Tomahawk.