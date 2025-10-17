Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита РФ и США

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с российскими официальными лицами для обсуждения повестки для будущего саммита в Будапеште, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Газета не указывает, где именно пройдет встреча делегаций.

Согласно материалу, если конгресс США примет законопроект о новых санкциях против России от сенатора Линдси Грэма, тогда Рубио на переговорах сможет предложить «экономические пряники» для Москвы, которые могут быть после соглашения мирного договора. При этом сохранятся «кнуты» в виде увеличения числа ракет большой дальности, если Москва не пойдет на уступки.

16 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение двух недель.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. По его словам, первым предложил Будапешт американский президент, и Путин «сразу поддержал» эту идею. Подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её