Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита РФ и США

Согласно материалу, если конгресс США примет законопроект о новых санкциях против России от сенатора Линдси Грэма, тогда Рубио на переговорах сможет предложить «экономические пряники» для Москвы, которые могут быть после соглашения мирного договора. При этом сохранятся «кнуты» в виде увеличения числа ракет большой дальности, если Москва не пойдет на уступки.