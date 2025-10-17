Рубио встретится с российской делегацией для обсуждения саммита РФ и США
Госсекретарь США Марко Рубио проведет встречу с российскими официальными лицами для обсуждения повестки для будущего саммита в Будапеште, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
Газета не указывает, где именно пройдет встреча делегаций.
Согласно материалу, если конгресс США примет законопроект о новых санкциях против России от сенатора Линдси Грэма, тогда Рубио на переговорах сможет предложить «экономические пряники» для Москвы, которые могут быть после соглашения мирного договора. При этом сохранятся «кнуты» в виде увеличения числа ракет большой дальности, если Москва не пойдет на уступки.
16 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение двух недель.
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. По его словам, первым предложил Будапешт американский президент, и Путин «сразу поддержал» эту идею. Подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.