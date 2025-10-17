Газета
Главная / Политика /

В Кремле пока не знают, где состоится встреча Лаврова и Рубио

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио пока не договорились о месте, где произойдет их встреча, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они будут договариваться и сами об этом расскажут», – сказал он.

16 октября стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в течение двух недель.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что стороны начали подготовку новой встречи лидеров. По его словам, первым предложил Будапешт американский президент, и Путин «сразу поддержал» эту идею. Подготовка саммита стартует с переговоров государственного секретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже стороны определят сроки личной встречи лидеров.

