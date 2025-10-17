Газета
Медведев назвал ситуацию с набором военных по контракту удовлетворительной

С начала года в части прибыли 336 000 контрактников и 28 000 добровольцев
Ситуация с набором военнослужащих по контракту в российскую армию «выглядит удовлетворительно», отметил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Южный федеральный округ.

По его словам, с января 2025 г. в войсковые части прибыли 336 000 контрактников и 28 000 добровольцев. Медведев подчеркнул, что «каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту». Он также отметил, что такую работу не получится переоценить, и пожелал успехов работникам военного комиссариата в Астраханской области.

16 октября кабмин Челябинской области увеличил до 3 млн руб. выплаты для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ. Для получения этих средств необходимо подписать документ с 20 октября по 20 декабря 2025 г. Финансирование выплаты структурировано из регионального бюджета (2,4 млн руб.), бюджета муниципальных образований (200 000 руб.) и 400 000 руб. из федерального бюджета.

6 октября размер выплаты также увеличился в Тюменской области – до 3,4 млн руб. Из этой суммы региональная составляющая выплаты установлена в размере 3 млн руб., а федеральная – 400 000 руб.

