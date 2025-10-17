Медведев назвал ситуацию с набором военных по контракту удовлетворительной

По его словам, с января 2025 г. в войсковые части прибыли 336 000 контрактников и 28 000 добровольцев. Медведев подчеркнул, что «каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту». Он также отметил, что такую работу не получится переоценить, и пожелал успехов работникам военного комиссариата в Астраханской области.