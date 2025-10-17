Путин: жители Европы и США стремятся к сохранению национальной культуры

«В Европе, и в США, и в других странах граждане стремятся сохранить национальную культуру, память поколений, противостоять социальному неравенству, разрушению института семьи, посягательствам на невинность детей», – сказал глава государства. По его словам, такие намерения иностранных граждан созвучны с позицией России по этим вопросам.