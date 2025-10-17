Путин: жители Европы и США стремятся к сохранению национальной культуры
Жители европейских стран и Соединенных Штатов стремятся к сохранению национальной культуры и традиционных ценностей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на праздновании 20-летия телеканала RT в Большом театре. Трансляцию вел Кремль.
«В Европе, и в США, и в других странах граждане стремятся сохранить национальную культуру, память поколений, противостоять социальному неравенству, разрушению института семьи, посягательствам на невинность детей», – сказал глава государства. По его словам, такие намерения иностранных граждан созвучны с позицией России по этим вопросам.
Выступая в Большом театре, Путин поздравил главного редактора телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян, а также всех бывших и действующих работников RT. До этого глава государства также передал поздравления сотрудникам в беседе с ведущим Саламом Мосафиром.