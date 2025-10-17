Системы ПВО ликвидировали 29 украинских беспилотников над регионами РФ
Силы противовоздушной обороны сбили 29 дронов ВСУ в период с 21:00 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны России.
Наибольшее число БПЛА – 9 единиц – было уничтожено в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные перехватили и нейтрализовали в небе над Белгородской областью, шесть – над Брянской областью. По две атаки средства ПВО отразили над территориями Волгоградской и Орловской областей, по одному – в Курском и Ростовском регионах.
В 22:56 мск 17 октября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении ограничений на выпуск и прием воздушных судов в аэропорту Тамбова. По его словам, они необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.