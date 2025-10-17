Системы ПВО ликвидировали 29 украинских беспилотников над регионами РФ

Наибольшее число БПЛА – 9 единиц – было уничтожено в Воронежской области. Еще восемь воздушных целей российские военные перехватили и нейтрализовали в небе над Белгородской областью, шесть – над Брянской областью. По две атаки средства ПВО отразили над территориями Волгоградской и Орловской областей, по одному – в Курском и Ростовском регионах.