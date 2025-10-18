Газета
Главная / Политика /

Дмитриев обвинил The Washington Post в искажении фактов

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев не говорил, что Владимир Путин «снова переиграл всех», а сделал репост статьи с таким заголовком. Об этом он написал в X, обвинив The Washington Post в искажении фактов.

«Я просто перепостил сообщение из Telegram-канала, но в статье приписали эти цитаты мне», – говорится в сообщении.

В ночь на 18 октября Дмитриев сделал репост публикации Telegram-канала «Пул N3» с заголовком «Итог турне [президента Украины Владимира] Зеленского одним предложением – Путин снова всех переиграл». Канал указывал, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом договорились провести встречу в Будапеште «без путающейся под ногами мелюзги». По оценкам канала, после этого визит Зеленского в Белый дом «утратил всякий смысл».

После этого The Washington Post опубликовала статью, где эти слова были приписаны Дмитриеву.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. По его итогам лидеры договорились встретиться в Будапеште в ближайшие две недели. На следующий день, 17 октября, в Вашингтоне прошла очная встреча Трампа и Зеленского, по итогам которой США решили не поставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

