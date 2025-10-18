Дмитриев обвинил The Washington Post в искажении фактов

В ночь на 18 октября Дмитриев сделал репост публикации Telegram-канала «Пул N3» с заголовком «Итог турне [президента Украины Владимира] Зеленского одним предложением – Путин снова всех переиграл». Канал указывал, что Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом договорились провести встречу в Будапеште «без путающейся под ногами мелюзги». По оценкам канала, после этого визит Зеленского в Белый дом «утратил всякий смысл».