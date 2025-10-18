Французский банк BNP Paribas помог властям Судана совершить геноцид

В 2009 и 2010 гг. Международный уголовный суд (МУС) выдал два ордера на арест аль-Башира. В частности, обвинение МУС указывало, что аль-Башир в 2003 г. в ходе Второй гражданской войны в Судане отдал приказ совершить нападения на деревни племен фур, загхава и масалит. В результате были убиты по меньшей мере 35 000 человек, заявлял прокурор МУС в марте 2009 г.