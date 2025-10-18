Французский банк BNP Paribas помог властям Судана совершить геноцид
Французский банк BNP Paribas помог правительству Судана совершить геноцид, предоставляя банковские услуги в обход американских санкций. Такое решение принял суд присяжных в США, передает Reuters.
Суд обязал BNP Paribas выплатить $20,5 млн трем суданским истцам, которые дали показания о нарушениях прав человека, совершенных во время правления бывшего президента африканского государства Омара аль-Башира.
Вместе с тем, решение американского суда дает возможность потребовать компенсации от банка для более чем 20 000 суданских беженцев в США. «Наши клиенты потеряли все в результате разрушительной кампании, подпитываемой долларами США, которую организовал BNP Paribas и которую следовало прекратить», – отметил адвокат истцов Бобби ДиЧелло.
В 2009 и 2010 гг. Международный уголовный суд (МУС) выдал два ордера на арест аль-Башира. В частности, обвинение МУС указывало, что аль-Башир в 2003 г. в ходе Второй гражданской войны в Судане отдал приказ совершить нападения на деревни племен фур, загхава и масалит. В результате были убиты по меньшей мере 35 000 человек, заявлял прокурор МУС в марте 2009 г.
Аль-Башир находился у власти в Судане с 1989 по 2019 г. Он был свергнут в результате массовых протестов и затем приговорен судом в Судане к двум годам тюремного заключения за коррупцию. В 2021 г. Судан решил выдать экс-президента аль-Башира МУС.