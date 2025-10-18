Газета
Главная / Политика /

Медведев посетил полигон Капустин Яр

Ведомости

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Южный военный округ посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области и наблюдал очередной этап испытаний перспективных образцов вооружений. Об этом он сообщил в своем канале на платформе Max, отметив, что на полигоне были продемонстрированы результаты доработок, которые ставились после предыдущей демонстрации в апреле.

Медведев рассказал, что испытания включали показ зенитно-пушечных и зенитно-пулеметных систем, дронов-перехватчиков и других типов вооружений. Он подчеркнул, что работы направлены на повышение точности и дальности применения высокоточных средств поражения и на обеспечение возможности поражать цели в глубине обороны противника. «Мы продолжаем работу над повышением точности и дальности применения наших высокоточных средств поражения,… чтобы обеспечить новые возможности для уничтожения объектов противника», – заявил замглавы Совбеза.

На полигоне также обсуждались задачи развития противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам, добавил Медведев. По его словам, проделанная за последнее время работа позволила решить ряд поставленных ранее вопросов, а показанные образцы дают новую основу для дальнейшей отработки и серийного освоения в интересах оборонной промышленности.

