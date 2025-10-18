Медведев посетил полигон Капустин Яр

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Южный военный округ посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области и наблюдал очередной этап испытаний перспективных образцов вооружений. Об этом он сообщил в своем канале на платформе Max, отметив, что на полигоне были продемонстрированы результаты доработок, которые ставились после предыдущей демонстрации в апреле.