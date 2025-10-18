Зеленский: Трамп не сказал ни «да», ни «нет» о передаче Украине ракет Tomahawk
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американский лидер Дональд Трамп во время встречи в Белом доме не дал однозначного ответа на запрос Киева о поставках дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.
«Хорошо, что президент Трамп не сказал “нет”, но на сегодняшний день не сказал и “да”», – заявил Зеленский в интервью NBC News, добавив, что, по его мнению, Москва опасается возможной передачи этих ракет Украине.
По словам украинского лидера, вопрос Tomahawk стал одной из ключевых тем переговоров. Он уточнил, что стороны решили не делать публичных заявлений о ракетах, так как США «не хотят эскалации». Взамен Киев предложил Вашингтону сотрудничество в сфере беспилотников.
Трамп перед встречей отметил, что США самим нужны Tomahawk и другие виды вооружений, и выразил надежду, что конфликт удастся завершить «без их применения». Позднее он заявил, что «стороны должны остановиться там, где они есть».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал слова Трампа о возможной передаче Украине ракет политической игрой и напомнил, что Москва рассматривает появление таких вооружений у Киева как фактор эскалации и угрозу российско-американским отношениям.