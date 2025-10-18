Трамп заявил об уничтожении направлявшейся в США подлодки с наркотиками
Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные уничтожили крупную подводную лодку, перевозившую наркотики в направлении Штатов. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, на борту находились четверо «наркотеррористов», двое из которых были ликвидированы. Двоих выживших планируется вернуть в Эквадор и Колумбию, где их задержат для последующего судебного разбирательства.
14 октября Трамп уже сообщал, что отдал приказ нанести удар по судну у берегов Венесуэлы, которое, по данным Вашингтона, было связано с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков в зоне ответственности Южного командования ВС США (USSOUTHCOM).
Ранее, 2 сентября, госсекретарь США Марко Рубио заявлял об уничтожении венесуэльского судна, перевозившего наркотики в южной части Карибского моря.
В конце августа издание Axios сообщало, что активизация борьбы США с наркотрафиком из Венесуэлы может служить предлогом для давления на Каракас и возможной смены режима. По данным источников издания, президент Трамп приказал направить к берегам Венесуэлы семь военных кораблей и около 4500 военнослужащих.