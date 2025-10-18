Трамп заявил об уничтожении направлявшейся в США подлодки с наркотиками

В конце августа издание Axios сообщало, что активизация борьбы США с наркотрафиком из Венесуэлы может служить предлогом для давления на Каракас и возможной смены режима. По данным источников издания, президент Трамп приказал направить к берегам Венесуэлы семь военных кораблей и около 4500 военнослужащих.